Xbox Series X/S come PS5 sull'aumento di prezzo? Daniel Ahmad dice la sua

Dopo che Meta ha annunciato il mese scorso che i prezzi dei suoi visori Quest 2 VR sarebbero aumentati, PlayStation ha seguito l'esempio con i prezzi delle sue console PS5. Il costo dell'ultimo sistema di Sony è in aumento in alcuni mercati piuttosto chiave al di fuori degli Stati Uniti, con effetto immediato.

Questo porta alla domanda: c'è qualche possibilità che Xbox possa aumentare i propri prezzi hardware? Sebbene la società abbia avuto un anno finanziario di successo, il suo ultimo trimestre è stato inferiore a quello precedente, con entrate di gioco in calo del 6%. Naturalmente, il costo dei componenti combinato con i tassi di inflazione sono i principali fattori che portano all'aumento dei prezzi.

A tal proposito è l'analista Daniel Ahmad a dire la sua. Secondo l'analista è meno probabile che Xbox aumenti il prezzo delle sue console, anche se non si può essere del tutto sicuri: "È meno probabile che Xbox aumenti il suo prezzo, ma non può essere escluso del tutto. La maggior parte delle vendite di Xbox sono ancora negli Stati Uniti" ha affermato su Twitter Ahmad. "Detto questo, Xbox Series S continua a essere la mossa migliore di Microsoft, fornendo un ingresso a basso costo per i 'giochi di nuova generazione' rispetto a Sony".

It's less likely that Xbox raises its price, but can't be ruled out entirely. Majority of Xbox sales are still in the US



That being said, the Xbox Series S continues to be Microsoft's best move, providing a lower cost entry to "next gen gaming" vs Sony