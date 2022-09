Xbox Series X/S e Xbox One in un video che mostra la nuova schermata Home. Al via il rollout

Microsoft ha da poco annunciato i test per le nuove modifiche all'interfaccia utente Xbox Home, modifiche che saranno disponibili per tutti gli utenti nel 2023.

Attualmente, la nuova interfaccia è disponibile per il membri del programma Insider che hanno la possibilità di testarla.

Come spiegato dal Senior Product Manager Lead, Ivy Krislov, questa schermata fa parte di una serie di esperimenti che finiranno con il lancio finale del prossimo anno.

Attraverso questa interfaccia Microsoft vuole rendere più facile e personale la navigazione. Ad esempio ora ci sono categorie e titoli raccomandati in base all'esperienza dell'utente, mentre la funzione "Jump back in" riporta i giocatori alle app e ai titoli più recenti.

Qui sotto, potete vedere come si presenta attualmente la nuova schermata Home:

Per favore, per vedere questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie

did anyone win the "random subset" lottery of getting the new Xbox Home UI on Alpha Skip-Ahead testing? I've checked my consoles and nothing here pic.twitter.com/en0SPuCkwJ