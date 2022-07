Xenoblade Chronicles 3, aggiornamenti sull'edizione da collezione in Europa che non piaceranno

Xenoblade Chronicles 3 si avvicina al suo lancio il 29 luglio, quindi naturalmente, la gente nel Regno Unito e in Europa si chiede quando mai sarà in grado di preordinare la fantastica edizione speciale.

Purtroppo, sebbene i giocatori in Nord America siano stati in grado di assicurarsi i loro preordini di recente, Nintendo ha ora annunciato che i preordini per il Regno Unito e l'Europa non saranno aperti fino a dopo il lancio del gioco alla fine di questo mese.

Ecco quanto riportato da Nintendo: "A causa di alcune difficoltà logistiche, non saremo in grado di aprire i preordini per la Collector's Edition di Xenoblade Chronicles 3 prima della data di lancio del gioco, il 29 luglio. Ci scusiamo per l'inconveniente. Per dare agli utenti l'opportunità di acquistare subito il gioco e iniziare a giocare a partire dalla sua uscita, offriremo i contenuti della Collector's Edition (artbook, custodia in acciaio e confezione illustrata) separatamente a un prezzo che non includerà il software Xenoblade Chronicles 3".

Prevediamo di aprire i preordini per i contenuti della Collector's Edition (senza il gioco) a settembre.



Puoi registrare il tuo interesse qui per ricevere gli ultimi aggiornamenti: https://t.co/9Zl73smXlD pic.twitter.com/3e4RolsGzQ — Nintendo Italia (@NintendoItalia) July 18, 2022

In sostanza, chi desidera giocare per tempo, ovvero il 29 luglio, potrà acquistare la versione standard di Xenoblade Chronicles 3, mentre verso la fine di settembre si potrà prenotare l'edizione da collezione ad un prezzo inferiore.

Fonte: Nintendo