Xenoblade Chronicles 3 potrebbe avere un DLC grande quanto quello di Xenoblade Chronicles 2

Mancano poche ore all'arrivo di Xenoblade Chronicles 3 e sulle pagine di Nintendo è stata pubblicata una nuova intervista al team di sviluppo, dove vengono snocciolate alcune interessanti informazioni sul gioco.

Gli sviluppatori di Xenoblade Chronicles 3 hanno parlato dell'enorme quantità di contenuti offerti dall'RPG. Tetsuya Takahashi e Koh Kojima di Monolith Soft, così come Genki Yokota di Nintendo, si sono soffermati sui contenuti post-lancio.

"Questo è qualcosa da considerare dopo aver giocato a questo gioco, ma offriremo un pass di espansione aggiuntivo. Aggiungeremo una nuova storia alla fine dell'Expansion Pass e stiamo pensando di rendere il suo volume di contenuti grande quanto Xenoblade Chronicles 2: Torna – The Golden Country. Ci auguriamo che coloro che hanno apprezzato quel contenuto, così come i nuovi arrivati, accolgano a braccia aperte anche quello del terzo capitolo".

Non sappiamo ancora se la storia del DLC di Xenoblade Chronicles 3 sarà un prequel come quella del secondo capitolo, pertanto non ci resta che attendere nuovi dettagli futuri.

Fonte: Nintendo Everything