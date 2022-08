Xenoblades Chronicles 3, Monolith invia una mail agli utenti giapponesi

In una mail inviata agli utenti giapponesi, Nintendo ha condiviso un messaggiodel senior director di Monolith Soft, Tetsuya Takahashi, che si è occupato del recente Xenoblade Chronicles 3.

Nella mail, recuperabile sul sito Nintendo Everything e della quale facciamo un riassunto, Takahashi racconta i piani futuri dell’azienda sulla saga, spoilerando tuttavia alcune cose che potrebbero infastidire chi non ha ancora messo mano sul titolo.

L’esordio è il classico ringraziamento agli utenti che hanno acquistato Xenoblade Chronicles 3 e per il supporto che hanno dato alla saga sin dal suo esordio su Wii avvenuto 12 anni fa. Secondo Takahashi il gioco è il culmine delle conoscenze che Monolith Soft ha acquisito in questi anni, e proprio perché si tratta di culmine, per lui è anche un punto di stop per quanto riguarda le avventure nate dall’esperimento Klaus.

Questo tuttavia non significa la fine della saga, è giusto un punto di fermo nella sua testa. Tetsuya dice che chi ha giocato al titolo e all’Expansion Pass può immaginare quale sarà la nuova linea che prenderà forma in futuro.

Nel frattempo, si raccomanda con chi sta giocando a Xenoblade Chronicles 3 di farsi un giro sui punti taggati con un punto interrogativo sulla mappa, in quanto ci saranno incontri interessanti da fare.

Fonte: Nintendo Everything