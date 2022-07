Xenoblade Chronicles 3 Special Edition venduta a $ 300 dai bagarini

Dal lancio, le console di nuova generazione sono state difficili da trovare, in parte a causa dei bagarini che recuperavano unità e le vendevano a prezzi ridicolmente alti. Ora, questi individui sgradevoli stanno anche causando problemi ai fan di Xenoblade Chronicles 3 che vogliono mettere le mani sull'elegante edizione speciale del gioco.

I bagarini ora hanno ottenuto la Xenoblade Chronicles 3 Special Edition quando è stata messa in vendita per la seconda volta sul My Nintendo Store americano. Il gioco, di solito al prezzo di $ 89,99, è apparso rapidamente su eBay con un costo tra i $ 250 e $ 350. I problemi del sito Web hanno anche reso estremamente difficile per i giocatori assicurarsi una copia della versione, che Nintendo ha limitato a una per cliente.

Molti fan di Xenoblade si sono rivolti su Twitter per condividere la loro frustrazione. "L'acquisto di Xenoblade Chronicles 3 Special Edition dovrebbe essere un momento magico nella vita dei fan, Nintendo lo ha trasformato in un incubo", ha twittato un utente.

Originariamente previsto per il rilascio a settembre 2022, Xenoblade Chronicles 3 arriverà invece prima del previsto, il 29 luglio.

