Yakuza su Switch sembra difficile e il producer della serie ci spiega perché

In una nuova intervista con GameSpot, il produttore esecutivo di Yakuza e capo dello studio Ryu Ga Gotoku, Masayoshi Yokoyama, ha spiegato perché il popolare franchise difficilmente arriverà su Nintendo Switch. Lo sviluppatore ha detto che l'"immagine familiare" della console in Giappone non si adatta al mix di combattimenti, crimini e "atmosfera underground" del franchise.

Se un tempo la serie Yakuza era limitata alle console PlayStation e non usciva regolarmente in occidente, oggi le cose sono diverse. Nell'ultimo decennio circa, Yakuza è diventato più mainstream ed è apparso più frequentemente su PC e console non-PlayStation. Naturalmente, molti fan desiderano che la serie arrivi anche su Switch. Ma questo potrebbe non accadere, a causa di come la console viene percepita in Giappone.

Parlando con GameSpot, Yokoyama ha spiegato di non essere sicuro di portare Yakuza su Switch: "vogliamo mettere un titolo come questo, in cui andiamo in giro a combattere e a fare tutte queste cose da Yakuza, su Switch?". Yokoyama ha spiegato che in Giappone Switch è vista come un sistema più adatto alle famiglie. È una risposta un po' bizzarra se si considerano gli innumerevoli giochi maturi pubblicati sull'ibrida nel corso degli anni, tra cui Bayonetta 2, Hotline Miami e Grand Theft Auto: Vice City.

Cercando di approfondire ulteriormente la questione, Yokoyama ha parlato del "feeling underground" che hanno i giochi di Yakuza e di come questo, a quanto pare, sia parte del motivo per cui il gioco potrebbe non essere portato su Switch.

"Pensiamo ancora a noi come a persone del mondo notturno, giusto?". ha detto Yokoyama. "Non vogliamo andare in giro di giorno come tutti gli altri. Per noi è una sorta di sensazione di clandestinità. Credo che la sensazione di clandestinità sia ciò che vogliamo fare".

Yakuza è già apparso su una console Nintendo. Nel 2013, Yakuza 1 e 2 sono stati portati su Wii U. All'epoca, però, Toshihiro Nagoshi, produttore di Yakuza, li descrisse come un "esperimento" per vedere se c'era un pubblico per i giochi su Wii U. Un esperimento che, tra l'altro, non è andato esattamente bene.

Quindi ora, nel 2022, non è sorprendente sentire che lo staff di RGG non è interessato al porting di Yakuza su Switch.

Recentemente sono stati annunciati alcuni giochi di Yakuza, tra cui un remake di Like a Dragon: Ishin realizzato con Unreal 4 e un nuovo spin-off di Yakuza. Inoltre, abbiamo potuto vedere il primo trailer di Like A Dragon 8.

Fonte: Kotaku.