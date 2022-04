Yooka-Laylee compie 5 anni! Playtonic festeggia con un video celebrativo, sorprese in arrivo?

Anche se può essere difficile da credere, sono già passati 5 anni da quando Yooka-Laylee è stato lanciato in tutto il mondo.

Cinque anni dopo, il duo unico si è fatto strada nei cuori dei fan dei giochi retrò di tutto il mondo. Con un platform 3D e uno scroller laterale alle spalle, Yooka-Laylee potrebbe ottenere un nuovo capitolo in futuro. Mentre aspettiamo notizie su quel sequel, Playtonic per l'occasione ha pubblicato un video che ripercorre tutte le tappe dei giochi sviluppati finora.

Ma non finisce qui, perché attraverso Twitter Playtonic ha annunciato l'arrivo di tante sorprese per tutti i fan nel corso della giornata. Qui di seguito potete dare uno sguardo al tweet pubblicato dallo studio di sviluppo in questa giornata.

Today's the day our buddy-duo turns 5!



🎉 Happy 5 years Yooka-Laylee 🎉



We have some exciting things planned throughout the day, so make sure you check back for some surprises! 👀#YookaLayleeversary #YookaLaylee pic.twitter.com/Uo6sbVgueJ — Playtonic (@PlaytonicGames) April 11, 2022

Di che cosa si tratta? Un nuovo gioco? Un DLC per Yooka Laylee and the Impossible Lair? Non ci resta che attendere e vedere cos'ha in serbo per i fan il team.