Yu-Gi-Oh, morto Kazuki Takahashi il creatore del manga

Questa mattina, la filiale di Okinawa del canale televisivo NHK ha annunciato la morte di Kazuki Takahashi, creatore del celebre manga Yu-Gi-Oh!. Secondo i media giapponesi, un uomo che indossava un dispositivo per lo snorkeling è stato trovato morto il 6 luglio 2022 al largo della città di Nago (Okinawa).

Successivamente è stato confermato che il corpo apparteneva a Kazuki Takahashi. Sulle circostanze del decesso stanno ora indagando la polizia e la guardia costiera.

Nato nel 1961 a Tokyo, era un fan della serie Hellboy e Dungeons and Dragons e il gioco di carte Magic. Ha iniziato la sua carriera come mangaka con Tenzen Iro Danji Buray, poi ha iniziato la sua carriera su Weekly Shônen Jump dal 1996 con il manga Yu-Gi-Oh!. Un lavoro che durerà otto anni con la pubblicazione di 38 volumi. Un successo che provoca la diversificazione della saga, con adattamenti televisivi ma anche videogiochi. Infatti, dal 1998, molti videogiochi sono stati pubblicati e alcuni continuano ad essere un successo come Yu-Gi-Oh!: Duel Links e più recentemente Yu-Gi-Oh! Master Duel.

Al di fuori di Yu-Gi-Oh, Takahashi aveva recentemente pubblicato una serie di manga one-shot, come The Comiq nel 2018 e Marvel's Secret Reverse nel 2019.

Fonte: The Gamer