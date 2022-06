Overwatch 2 Beta: quando inizia, come accedere e tutte le novità

La seconda Beta di Overwatch 2 sarà giocabile nelle prossime settimane sia su console che su PC.

A chiunque lo pre-acquisterà sarà garantita una prova del PvP del sequel, ma potrai anche accedervi gratuitamente se ti iscrivi in tempo alla beta di Overwatch 2.

Questa pagina spiega la data di rilascio della versione beta di Overwatch 2, l'esatta ora di lancio, quando termina la versione beta e come ottenere la Beta di Overwatch 2.

Su questa pagina:

Overwatch 2 - contenuti stagionali.

Ora di rilascio della beta di Overwatch 2

Se hai ottenuto l'accesso alla beta di Overwatch 2 su console e PC e sei stato selezionato per prendere parte alla prima ondata, potrai iniziare a giocare da martedì 28 giugno.

L'ora di rilascio della beta di Overwatch 2 nelle varie regioni è:

Regno Unito: 19:00 (BST)

19:00 (BST) Europa: 20:00 (CEST)

20:00 (CEST) Costa occidentale degli Stati Uniti: 11:00 (PDT)

11:00 (PDT) Costa orientale degli Stati Uniti: 14:00 (CEST)

Se non sei stato selezionato per la prima ondata della beta, continua a controllare l'e-mail associata al tuo account di battle.net per scoprire se sei stato selezionato durante un'altra ondata di giocatori.

Lo sviluppatore Blizzard ha dichiarato sul proprio sito Web che il suo obiettivo è fornire l'accesso a tutti i giocatori che aderiscono alla beta entro e non oltre il 14 luglio.

In alternativa, se acquisti il ​​pacchetto Watchpoint su PC o console, ti viene garantito l'accesso alla beta di Overwatch 2 subito dopo il lancio martedì 28 giugno.

Come accedere alla beta di Overwatch 2

Chiunque abbia l'accesso alla beta di Overwatch 2 potrà giocare sulla piattaforma e sulla regione selezionate con l'account battle.net con cui si è registrato.

È importante notare che anche se hai preso parte alla prima fase beta, questa volta i giocatori vengono ri-selezionati da un pool di beta separato, quindi dovrai registrarti di nuovo per prendere parte a questa seconda beta di Overwatch 2 su console e PC.

Esistono due modi per accedere alla beta di Overwatch 2:

Acquistare il pacchetto Overwatch Watchpoint per l'accesso garantito alla beta

Registrarsi per un possibile accesso alla versione beta prima del 28 giugno

Registrati per l'accesso alla versione beta

Devi visitare playoverwatch.com/beta e registrarti entro il 28 giugno per avere la possibilità di essere selezionato per l'accesso alla beta di Overwatch 2 gratuitamente. Le registrazioni potrebbero interrompersi anche prima di questa data se viene raggiunta la capacità massima del server prevista dallo sviluppatore Blizzard.

Seleziona la tua piattaforma e regione, quindi accedi al tuo account battle.net per avviare la procedura di registrazione per questa beta di Overwatch. I giocatori di PlayStation devono selezionare la regione associata al proprio ID PSN, e non la regione in cui vivono attualmente.

Quando inizia la beta, un piccolo gruppo di persone che si è registrato riceverà un'e-mail per partecipare per primo, quindi più giocatori verranno aggiunti costantemente nel tempo, con la prima ondata di accesso più ampio pianificata per iniziare una settimana dopo, ovvero martedì 5 luglio.

Sebbene non ti sia garantito l'accesso alla beta se ti registri gratuitamente, Blizzard ha dichiarato sul proprio sito Web che il suo obiettivo è fornire l'accesso a tutti i giocatori che aderiscono alla beta entro e non oltre il 14 luglio .

Acquisto del pacchetto Overwatch Watchpoint

Per garantire l'accesso alla beta di Overwatch 2 in qualsiasi momento, anche dopo che è iniziata, puoi acquistare il pacchetto Overwatch Watchpoint per £ 34,99/$ 39,99 sulla piattaforma su cui prevedi di giocare a Overwatch 2.

Non otterrai solo l'accesso alla beta di Overwatch 2 acquistando il pacchetto Watchpoint. Riceverai anche:

Edizione leggendaria di Overwatch (con x5 skin leggendarie e x5 skin epiche)

Pass battaglia premium di Overwatch 2 Stagione 1

Skin leggendarie Space Raider Soldier 76 e Space Raider Cassidy per Overwatch 2

2000 Valuta virtuale di Overwatch 2

Icona giocatore esclusiva per Overwatch 2

Tutti i premi di Overwatch 2 verranno aggiunti al tuo account quando il gioco verrà lanciato a ottobre.

Overwatch 2 date beta

La beta di Overwatch 2 su console e PC sarà disponibile dal 28 giugno al 18 luglio. Blizzard ha aggiunto che la data di fine può essere estesa in base a come sono le sue esigenze di test al sopraggiungere della data di fine programmata.

Sebbene un flusso costante di giocatori verrà aggiunto alla beta dopo la prima ondata del 28 giugno, un gruppo più ampio di persone avrà accesso alla beta martedì 5 luglio.

Se ti sei perso la registrazione alla beta di Overwatch prima del lancio, ricorda che puoi comunque accedervi acquistando il pacchetto Watchpoint sulla piattaforma su cui prevedi di giocare. È una soluzione costosa, ma ottieni altri vantaggi oltre all'accesso alla beta, incluso il pass battaglia Premium Stagione 1 per Overwatch 2 al lancio.

Cosa c'è nella beta di Overwatch 2?

La beta di Overwatch 2 per console e PC includerà quanto segue:

Crossplay tra console e PC

Partite 5v5

Due nuovi eroi di Overwatch 2: Junker Queen e Sojourn

Rework completi per Orisa, Doomfist, Bastion e Sombra

Nuove skin

Due nuove mappe ibride: Paraiso e Midtown

Una nuova mappa Escort - Circuit Royal

Due mappe per la nuova modalità Push: New Queen Street e Colosseo

Nuovo sistema di Ping

Infine, sappi che tutti i progressi che farai durante la beta di Overwatch 2, sfortunatamente, non verranno trasferiti nel gioco completo.