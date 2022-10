Overwatch 2: disponibile il nuovo corto animato dedicato a Kiriko

Con l'uscita di Overwatch 2, il corposo update che cambia volto allo storico hero-shooter e lo rende free-to-play per tutti i videogiocatori, sono tornati a fare capolino anche i meravigliosi corti animati realizzati dagli Studios di Blizzard Entertainment.

Nel caso specifico il corto animato è dedicato a Kiriko, nuovo personaggio introdotto nella categoria Support in concomitanza con il lancio del sequel. Kiriko è una giovane ragazza di Kanezaka - luogo di fantasia del Giappone di Overwatch - che grazie ai suoi poteri di teletrasporto, di guarigione, ma soprattutto di controllo dello spirito della Kitsune, ha deciso di porre un freno alle mosse della Yakuza nella regione.

Ovviamente una personalità con i suoi talenti non poteva che entrare a far parte della famiglia di Overwatch, e Blizzard ha rilasciato un corto animato dedicato proprio al suo personaggio, in modo da introdurla alla fanbase. Eccolo di seguito:

Il corto è stato presentato in occasione della TwitchCon, che si svolge proprio in questi giorni. Il personaggio di Kiriko è un medico con elevatissimo potenziale di danno che richiede molta abilità per essere utilizzata a dovere; è opinione comune, infatti, che Blizzard l'abbia creata proprio per consentire ai giocatori DPS più forti di divertirsi al massimo anche nel ruolo del Supporto.

Nel frattempo, i corti di Blizzard Entertainment stanno diventando sempre più belli e curati: possibile che tra poco vedremo una serie tv di Overwatch che riesca a fare ciò che Arcane ha fatto con League of Legends?