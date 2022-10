Paragon il MOBA morto da tempo di Epic Games sta per tornare

Paragon era un MOBA di Epic Games che è stato interrotto nel 2018. Ora il gioco viene rianimato da Netmarble. Il vecchio MOBA tornerà con un nuovo nome e si chiamerà Paragon: The Overprime e sarà commercializzato come un MOBA d'azione free-to-play.

"Paragon: The Overprime è un MOBA d'azione TPS free-to-play a squadre. Scegli uno dei tanti potenti eroi con abilità uniche e collabora con i tuoi compagni di squadra per conquistare il campo di battaglia di Prime. Corri sul campo di battaglia con gli eroi di Prime e prova il brivido dell'azione", si legge nella descrizione del gioco sull'Epic Games Store.

Il gioco che è tornato dagli abissi entrerà presto in accesso anticipato. Quanto tempo rimarrà lì non è stato ancora determinato. Il vecchio Paragon è stato rilasciato nel 2016 per PC e PlayStation 4 ed era un titolo ad accesso anticipato a pagamento. Tuttavia, prima che fosse rilasciato dall'accesso anticipato, gran parte del team di Fortnite ha abbandonato il progetto e il titolo è stato infine interrotto nel 2018.

In ottobre, Netmarble è stato ufficialmente autorizzato a utilizzare tutte le risorse, la proprietà intellettuale e il marchio rimanenti di Paragon per dare nuova vita al gioco.

Fonte: VGC