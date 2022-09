Persona 5 Royal sbarca in NieR: Reincarnation con questo crossover!

Nier Reincarnation ha appena annunciato il suo primo evento crossover che va oltre l'editore Square Enix. A partire dall'8 settembre, Nier Reincarnation ospiterà Joker, Queen e Fox in un evento crossover con Persona 5 Royal.

Per chi non lo sapesse, Nier Reincarnation è un JRPG free-to-play ambientato nell'universo di Nier, ma la situazione del personaggio principale consente di raccontare molte storie al di fuori di Nier. Il gioco è stato lanciato in tutto il mondo con un crossover di Nier Automata nell'agosto dello scorso anno in cui è stato possibile sbloccare 2B, A2 e 9S come personaggi, e successivamente ha tenuto crossover con Nier Replicant e Drakengard 3. Proprio lo scorso maggio, Reincarnation ha tenuto un evento crossover con Final Fantasy 14, ma questo ultimo crossover di Persona 5 è la prima volta che Reincarnation si è ramificato con una IP oltre la proprietà di Square Enix.

L'evento inizierà l'8 settembre e consentirà ai giocatori di sbloccare Joker, Makoto e Yasuke. Potete vedere i tre in azione nel breve trailer pubblicato sull'account Twitter ufficiale. Se il crossover è qualcosa di simile ad altri eventi di Nier Reincarnation, conterrà anche una breve storia.

Non sappiamo quanto durerà questo crossover, quindi consigliamo ai giocatori di accedere al gioco dall'8 settembre.

