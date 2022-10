PlayStation Plus: un leak avrebbe svelato i giochi del livello Essential di novembre

Sony deve ancora annunciare i giochi gratuiti in arrivo su PlayStation Plus Essential a novembre 2022. Proprio al momento giusto, tuttavia, il leaker billbil-kun ha rivelato i titoli tramite Dealabs. Il titolo principale delle offerte del prossimo mese è Nioh 2 del Team Ninja, che ha registrato oltre 2,5 milioni di vendite digitali in tutto il mondo dal lancio a marzo 2020.

Secondo quanto riferito, sarà disponibile per i giocatori PS4 e PS5, il che probabilmente significa che non è Nioh 2 Remastered – The Complete Edition. Ciò significa nessuna modalità 4K/60 FPS o DLC a pagamento se il leak dovesse essere corretto. Altri giochi gratuiti il prossimo mese includerebbero LEGO Harry Potter Collection su PS4.

Il terzo e ultimo gioco gratuito dovrebbe essere Heavenly Bodies per PS4 e PS5, un titolo spaziale basato sulla fisica in cui i giocatori controllano un cosmonauta spaziale. Più specificamente, controllano le mani e le braccia e devono spingere e tirare oggetti attraverso vari scenari.

Sebbene billbil-kun di solito abbia ragione con i leak, non appena arriverà la conferma dei giochi di novembre aggiorneremo questa news.

Fonte: PushSquare