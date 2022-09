PS5 in arrivo un inaspettato nuovo modello con un 'lettore rimovibile'?

PlayStation 5 ha spesso ricevuto qualche nuovo modello, permettendo a Sony di ottimizzare la propria infrastruttura in modo da alleggerirla, consumare un po' meno energia e soprattutto ridurne i costi di sviluppo: questo è un fatto abbastanza ricorrente nell'industria e quindi nulla nuovo da segnalare.

Tuttavia, il modello in questione oggi potrebbe suscitare la curiosità di più di un giocatore: offrirebbe un nuovo chassis, oltre a un lettore Blu-Ray rimovibile. L'informazione ci arriva dal sito di insider-gaming, lanciato oggi da Tom Henderson, un insider che già conosciamo bene per i suoi numerosi scoop.

Nel suo articolo supportato "da fonti vicine ai piani di Sony" che si sarebbero affidate a condizione di anonimato, si dice quindi che la metà dell'anno 2023 vedrebbe un restyling della PS5 la cui commercializzazione sarebbe prevista intorno a settembre 2024.

Come detto prima, la grande novità sarebbe in sostanza un lettore di dischi che verrebbe venduto separatamente o in bundle. Non sappiamo se sarà compatibile con le console già rilasciate, il che permetterebbe poi alla PS5 Digital Edition di essere compatibile con i giochi fisici, oppure a chi ha rotto l'elemento in questione di continuare a giocare.

Ovviamente per adesso si tratta di un rumor in quanto Sony non ha ancora detto nulla a riguardo. Staremo a vedere se sia vero oppure no.

