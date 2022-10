Starfield riporterà in vita uno dei personaggi più odiati dai fan di The Elder Scrolls Oblivion

Il 2023 si prospetta un anno videoludicamente interessante. Ai giochi già in programma per il prossimo anno se ne aggiungono altri che hanno subito rinvii, come Hogwarts Legacy o l'atteso Starfield, la prima IP originale di Bethesda Game Studios in 25 anni.

Starfield è un ambizioso gioco di ruolo ambientato nello spazio, che ha il sigillo di qualità di Bethesda e la libertà d'azione dei suoi iconici giochi. Recentemente abbiamo potuto vedere un nuovo video di Starfield, in cui Todd Howard ha svelato nuovi aspetti dell'RPG spaziale, mostrando alcuni screenshot del titolo.

In questi screenshot abbiamo potuto vedere che aspetto hanno l'HUD, l'interfaccia dei personaggi e il sistema di dialogo di Starfield. Ma essendo un gioco Bethesda, Starfield includerà alcuni aspetti dei precedenti titoli dell'azienda, come The Elder Scrolls e Fallout.

In uno degli screenshot di Starfield possiamo leggere la seguente descrizione: "Ti sei guadagnato l'attenzione di un anonimo Fan Adorante che ti seguirà ovunque andrai instancabilmente. Guarda il lato positivo, almeno ti farà dei regali”.

Questo è un grande cenno a uno dei videogiochi di Bethesda, The Elder Scrolls IV: Oblivion, il mitico predecessore di Skyrim. Il Fan Adorante è infatti uno dei personaggi più popolari (e odiati) nella storia dei videogiochi. Inoltre, questo NPC fa parte dei numerosi meme su The Elder Scrolls nei forum e nei social network.

Starfield avrà una sua versione del Fan Adorante, anche se non sappiamo ancora se sarà lo stesso NPC o meno. Non ci resta che attendere l'uscita del gioco per sapere cosa dovremo aspettarci da questo particolare NPC.

Fonte: PCGamesN