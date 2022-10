Starfield e le scelte di dialogo in un nuovo video di Bethesda

Le scelte di dialogo sono una parte fondamentale di ogni grande RPG di Bethesda, quindi i fan si sono chiesti che tipo di sistema lo sviluppatore introdurrà in Starfield. Ora, grazie a un nuovo video di Bethesda, il director Todd Howard ha condiviso alcuni dettagli su cosa aspettarsi nelle conversazioni del titolo.

"Siamo tornati a una sorta di classico sistema di dialogo in stile Bethesda", ha detto Howard. "Si guarda al personaggio e a come si esprime, c'è una serie di scelte".

Howard ha anche parlato del sistema di persuasione, dicendo che i giocatori spenderanno punti per convincere i personaggi a ottenere ciò che vogliono. L'esempio mostrato presenta quattro diverse opzioni di dialogo sullo schermo, ognuna delle quali costa una quantità diversa di punti. L'opzione +1 è passiva, mentre l'opzione +5 molto aggressiva. Questo è in linea con quanto sentito in precedenza, quando Bethesda aveva detto che il minigioco di dialogo di Oblivion è stato un'ispirazione per Starfield.

Starfield avrà più percorsi di dialogo ramificati di qualsiasi altro gioco Bethesda precedente. Howard ha anche parlato della mole di contenuti, affermando che il team ha lavorato per assicurarsi che la profondità delle conversazioni sia davvero presente.

"La portata del gioco, la quantità di contenuti che stiamo realizzando è un po' più di quanto abbiamo fatto prima in termini di missioni e cose del genere", ha detto Howard. "Ma la profondità di alcune di queste cose con i dialoghi... Abbiamo appena superato le 250.000 battute, quindi si tratta di un sacco di dialoghi".

Per fare un confronto, Bethesda ha dichiarato che Skyrim aveva circa 60.000 linee di dialogo e Fallout 4 111.000. Quindi l'attuale quantità di dialoghi di Starfield è più del quadruplo di quella di Skyrim.

Non abbiamo ancora una data di uscita precisa, ma Starfield dovrebbe essere lanciato nella prima metà del 2023.

Nelle notizie correlate, abbiamo appreso da un ex Bethesda quali sono state le grandi sfide nella realizzazione di un titolo come Starfield.

Fonte: IGN.