Steam Next Fest è qui con centinaia di demo e incontri con gli sviluppatori

Steam Next Fest torna con un evento che durerà fino al 10 ottobre ricco di centinaia di nuove demo di giochi, discussioni con gli sviluppatori, live streaming e un'altra cosa: i badge Next Fest. I collezionisti di badge sono fortunati perché Steam Next Fest: October Edition offrirà agli utenti della piattaforma Valve un badge per passare ad una serie di consigli personalizzati.

Non è detto che sia possibile scorrere velocemente i consigli per ottenere il badge citato, anche se vale la pena dare un'occhiata poiché, come abbiamo già accennato, ci saranno centinaia di demo disponibili per i giochi che usciranno a breve.

A quanto pare, tra le demo possiamo trovare titoli di tutti i generi, dagli action adventure, alla strategia, alla realtà virtuale e molti altri. Vi lasciamo con un elenco di alcuni giochi che riceveranno una demo:

Aquatico

Warhammer 40,000: Warpforge

Forever Skies

Thirsty Suitors

Storyteller

Terror: Endless Night

RomanceIvania

Atone: Heart of the Elder Tree

Season: A Letter to the Future

Dredge

Steam Next Fest è una celebrazione di più giorni in cui i fan possono provare demo, chattare con gli sviluppatori, guardare live streaming e conoscere i giochi in arrivo su Steam. Per gli sviluppatori, Steam Next Fest è un'opportunità per ottenere il feedback dei primi giocatori e creare un pubblico per una versione futura dei loro giochi su Steam.

