Super Mario Maker 2 usato da un fan per creare Super Mario Bros. 5 dopo 7 anni di lavoro

Nintendo potrebbe aver pubblicato il suo ultimo importante aggiornamento per Super Mario Maker 2 due anni fa, ma il titolo di creazione di giochi è ancora utilizzato, soprattutto da un devoto fan.

Il giocatore "Metroid Mike 64" ha lavorato alla costruzione di un intero "Super World" in Mario Maker 2. Ufficiosamente chiamato Super Mario Bros. 5, il creatore ha lavorato al suo progetto dal 2015 "cercando di creare un classico gioco di Mario che funziona come se fosse stato creato da Nintendo".

È stato un vero lavoro d'amore per Metroid Mike 64, su un progetto iniziato con l'uscita dell'originale Super Mario Maker. Il suo Super Mario Bros. 5 presenta "40 livelli completi distribuiti su 8 mondi" e utilizza solo modelli che si trovano nei giochi Mario per NES e SNES. Ci sono 24 livelli di Super Mario World, 14 di Super Mario Bros. 3 e due di Super Mario Bros.

This Super World features 40 full courses spread across 8 worlds. 24 courses from Super Mario World, 14 from SMB3 and 2 courses from SMB. There are no courses from NSMBU or SM3DW, only the classics. So if NES/SNES 2D Mario is your jam, this game is for you. pic.twitter.com/y1hFPXhRW5