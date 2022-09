Valkyrie Profile: Lenneth, il porting del gioco PS1 è stato rinviato di qualche mese

Valkyrie Profile ha dato il via a una delle saghe più riconoscibili del genere e che è stata accolta con entusiasmo anche dai giocatori occidentali. Il ritorno della saga avverrà tra pochi giorni, poiché Valkyrie Elysium sta per arrivare su PC, PS5 e PS4 con una storia nuova, grafica migliorata e gameplay aggiornato.

Come vi avevamo riportato in una recente news, a chi ha preordinato la Digital Deluxe del gioco, arriverà anche la versione rimasterizzata di Valkyrie Profile: Lenneth. Sfortunatamente ci sono brutte notizie, perché il porting di questo gioco subirà un rinvio. Lenneth sarà disponibile infatti non più il 29 settembre ma il 22 dicembre.

Vogliamo sottolineare che l'uscita di Valkyrie Elysium non è influenzata da questo rinvio che invece sarà disponibile appunto sempre il 29 settembre. "Mentre celebriamo l'uscita di Valkyrie Elysium, purtroppo abbiamo bisogno di un po' più di tempo per Valkyrie Profile: Lenneth, al fine di migliorare la qualità del gioco. Abbiamo deciso di posticipare la data di uscita al 22 dicembre 2022" si legge nella dichiarazione.

