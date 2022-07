Valkyrie Elysium ha una data di uscita ufficiale e un nuovo trailer

L'elemento sorpresa è stato in qualche modo ridotto da una fuga di notizie ieri. Valkyrie Elysium aveva dato appuntamento per un nuovo trailer prima che la data di uscita fosse rivelata in anticipo. Ora abbiamo una data ufficiale, un nuovo trailer e tanti dettagli per il gioco.

Valkyrie Elysium uscirà il 29 settembre su console PlayStation. Tuttavia, l'uscita su PC sarà scaglionata e quindi è prevista per l'11 novembre. A poche settimane di distanza, con un arrivo che avverrà su Steam, la prenotazione anticipata del titolo consentirà di accedere a un bonus preordine ovvero Svartaljr: Sword of the Goddess of the Underworld.

Il trailer è relativamente generoso e ci permette di vedere qualcosa in più sulla trama e sull'universo di questo nuovo episodio Valkyrie. Alternando filmati e fasi di combattimento, il video ci consente di avere una buona panoramica di ciò che ci aspetta in questo gioco di ruolo d'azione che si basa su un gameplay dinamico con combattimenti e invocazioni di spiriti guerrieri.

Nel frattempo Square Enix ha presentato nel dettaglio anche le sue varie edizioni, con un'edizione Digital Deluxe, disponibile sia su PlayStation Store che su Steam. Questa offre il gioco nella sua versione digitale, tre giorni di accesso anticipato, equipaggiamento Valkyrie che si trova nel gioco (Svartaljr) ma anche e soprattutto una copia di Valkyrie Profile: Lenneth (solo su PlayStation).

Fonte: Eurogamer