Warlander è un free-to-play tra battaglie medievali e MOBA. Annunciata la data dell'open beta

Lo sviluppatore Toylogic lo rende ufficiale: Warlander è il nome del nuovo gioco live service creato sotto l'egida di Plaion (ex Koch Media). Il titolo free-to-play mescola medievale e fantasy con MOBA e enormi battaglie in prospettiva in terza persona.

Su una mappa simile a un MOBA con i suoi percorsi, torri e basi, si gareggia contro un'altra squadra o un totale di cinque squadre combattono per penetrare nella fortezza nemica e distruggere il nucleo all'interno. Con 20 giocatori per squadra, fino a 100 combattenti possono prendere parte a una battaglia. E' possibile scegliere tra le classi guerriero, chierico e mago, ognuna con abilità uniche e un ruolo molto speciale nell'assalto alla fortezza. Gli incantesimi speciali che possono essere trovati e usati dalle squadre sulla mappa aggiungono un po' più di pepe al gioco.

"Fin dall'inizio, il nostro obiettivo è stato quello di creare un gioco di cui i giocatori si innamoreranno dopo la prima partita. Che si tratti della sfida strategica, del brivido del combattimento o dell'eccitazione di costruire un gruppo di personaggi perfetto, volevamo Warlander accessibile a tutti", afferma il game director Yoichi Take.

Warlander verrà lanciato prima su PC - una fase beta aperta inizia il 12 settembre - e arriverà sulle nuove console in seguito.

