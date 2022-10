World of Tanks: un soldato russo si arruola per pagare i debiti di gioco ma viene catturato in Ucraina

Un soldato russo catturato dalle forze ucraine ha detto in un video successivo di essersi arruolato nell'esercito solo per ripagare i debiti guadagnati giocando al videogioco online World of Tanks.

Il soldato russo è stato intervistato su YouTube dal blogger ucraino Volodymyr Zolkin. Il canale di Zolkin si concentra sulle interviste ai soldati russi catturati. Il video, pubblicato il 5 ottobre, mostra un giovane russo che racconta al mondo di essersi unito all'esercito russo per ripagare i debiti contratti online.

Secondo una traduzione dell'intervista pubblicata, il soldato russo stava lavorando in un negozio quando ha trovato una carta di credito smarrita. Ha usato la carta per prelevare 5.000 rubli, poco più di 80 euro, da una banca. "La stessa sera, ho speso 5.000 rubli per World of Tanks", ha detto il soldato. La polizia lo ha subito catturato e lo ha accusato di frode bancaria. Ha restituito i soldi che aveva già speso, ma ha ricevuto una multa 300.000 rubli, l'equivalente di circa 5.000 euro.

Per favore, per vedere questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie

Non avendo i soldi per pagare la multa il giocatore ha deciso di arruolarsi nell'esercito russo, ma dopo poco tempo è stato catturato in Ucraina e non sa ancora quando potrà tornare a casa e soprattutto se sarà in grado di saldare il suo debito.

Fonte: The Armored Patrol