Xbox l'app su PC protagonista di un 'grande aggiornamento' prossimamente

L'app Xbox su PC sta per ottenere un nuovo aggiornamento e ad affermarlo è proprio Phil Spencer durante la sua recente intervista con Same Brain Podcast.

Parlando dei futuri titoli di Xbox Game Studios in uscita nel 2023, Phil Spencer ha anticipato un nuovo aggiornamento per PC che arriverà tra poche settimane. "Stiamo lavorando molto di più su PC perché penso che il PC sia importante", ha affermato Spencer. "Abbiamo un grande aggiornamento per la nostra app Xbox che arriverà effettivamente tra un paio di settimane".

Sfortunatamente, il boss di Xbox non ha rivelato nulla su questo imminente aggiornamento dell'app Xbox, ma menzionarlo come un "grande" aggiornamento potrebbe significare che potrebbe contenere nuove funzionalità o almeno rimuovere alcuni degli strani bug del software.

Durante l'intervista Spencer ha toccato diversi argomenti: ad esempio ha ammesso che il 2022 è stato molto "leggero" in termini di giochi firs-party usciti su Xbox, ma il prossimo anno i giocatori devono aspettarsi molti giochi in uscita.

Fonte: VGC