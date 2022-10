Xbox e le esclusive first party: Phil Spencer ammette che il 2022 è stato 'leggero' in fatto di giochi

Il capo di Xbox Phil Spencer ha fatto una serie di interviste e la sua ultima intervista è stata con il canale YouTube Same Brain, dove ha parlato per circa 40 minuti di una varietà di argomenti.

Uno di questi argomenti è stato il "Futuro di Xbox", durante il quale Spencer ha ammesso che il team ha ascoltato il feedback sulla mancanza di "grandi" giochi first party nel 2022, e questo è qualcosa a cui vuole porre rimedio per il 2023.

"Una cosa che abbiamo sicuramente sentito forte e chiaro è che è passato troppo tempo dall'ultima volta che abbiamo lanciato quello che la gente direbbe essere un grande gioco first party. Possiamo avere le nostre scuse su COVID e altre cose, ma alla fine, io so che le persone investono nella nostra piattaforma e vogliono avere grandi giochi".

Originariamente Xbox aveva più giochi first party programmati per il rilascio nel 2022, inclusi Redfall e Starfield di Bethesda. Di conseguenza, la lista del 2023 per Xbox sembra molto più forte in questo momento, con giochi come Forza Motorsport e Minecraft Legends confermati per l'inizio del prossimo anno.

"Siamo entusiasti del 2023, abbiamo parlato dei giochi in arrivo. Quei giochi stanno crescendo, siamo un po' fuori da ciò che il COVID ha fatto al programma di produzione. Direi che in generale siamo stati un po' leggeri in fatto di giochi, ma guardo al 2023 e c'è una grande scaletta di giochi di cui sono entusiasta".

Sempre durante un'intervista Phil Spencer ha parlato di come Xbox Series X/S siano vendute in perdita di $100-$200.

Fonte: VGC