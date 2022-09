Xbox non ha ancora finito con le acquisizioni, parola di Phil Spencer

Xbox ieri ha dato il via al Tokyo Game Show 2022 con una conferenza ricca di annunci, nuove aggiunte per Xbox Game Pass e l'ennesima dimostrazione che l'azienda nordamericana sta dando il massimo in territorio giapponese.

Ora, il capo della divisione videogiochi di Microsoft, Phil Spencer, ha rilasciato una nuova intervista. In tal senso, Phil Spencer ha fatto riferimento alla possibile acquisizione di più studi ed è molto chiaro al riguardo: "rimarremo attivi", ha detto in una chat con il portale Squawk Asia.

Alla domanda "State ancora cercando più studi da acquisire, fare più investimenti nei videogiochi o vi fermerete dopo Activision Blizzard?" questa è stata la risposta completa di Phil Spencer: “Non credo che dobbiamo mettere in pausa nulla. Vogliamo offrire grandi contenuti ai nostri giocatori e rimarremo attivi", ha commentato il capo di Xbox, chiarendo, ancora una volta, che l'acquisizione di nuovi studi per entrare a far parte delle fila di Xbox Game Studios non risponde a specifici capricci di Microsoft, ma è una strategia a lungo termine con l'obiettivo di offrire agli abbonati di Xbox Game Pass una serie di contenuti di qualità.

Sempre durante l'intervista Spencer ha dichiarato che Xbox per adesso non intende aumentare il prezzo delle sue console.

Fonte: Gamespot