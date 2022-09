Xbox annuncia un nuovo ID@Xbox. Data e ora dell'evento

Dopo mesi passati dall'ultimo ID@Xbox, Microsoft si prepara già a celebrare un nuovo evento per chiudere in bellezza l'estate con il mercato indie. Come annunciato dalla compagnia, nei prossimi giorni si terrà un nuovo ID@Xbox, dove potremo vedere nuovi titoli indipendenti e il loro possibile arrivo su Xbox Game Pass.

L'annuncio è stato fatto tramite Xbox Wire, dove la società ha confermato che il nuovo ID@Xbox si terrà il 14 settembre alle 19:00 ora italiana. Lo streaming durerà 90 minuti, inclusi annunci di giochi, date di uscita, arrivi di giochi su Xbox Game Pass e altro ancora.

Per seguire questo nuovo ID@Xbox sarà necessario entrare nel canale Xbox ufficiale su Twitch, oppure entrare nel canale Twitch Gaming. Nello specifico, l'annuncio recita: "Lo spettacolo principale conterrà aggiornamenti per Metal: Hellsinger, You Suck at Parking e altro ancora. Potete aspettarvi nuovi annunci e trailer, in arrivo presto su Game Pass, un'immersione più approfondita con interviste agli sviluppatori e un gameplay di Ghostbusters: Spirits Unleashed".

Don’t miss the /twitchgaming: ID@Xbox Fall Showcase on September 14! Learn more: https://t.co/kKpS8oTMpY — Xbox Wire (@XboxWire) September 8, 2022

Ai fan non resta che attendere nuove informazioni proprio dall'evento. Rimanete sintonizzati con noi per tutte le novità che verranno condivise.

Fonte: Xbox Wire