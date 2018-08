Cyberpunk 2077 proporrà ambientazioni completamente distruttibili? CD Projekt RED sta sperimentando

Come sottolineato da CD Projekt RED all'interno del messaggio nascosto nel gameplay reveal di Cyberpunk 2077, il progetto è ancora soggetto a parecchi cambiamenti e potrebbe arrivare sul mercato con non poche differenze. Il team starebbe infatti sperimentando con diversi elementi per cercare di trovare il bilanciamento di feature perfetto.

Uno degli elementi su cui la software house polacca sta ancora lavorando è la distruttibilità delle ambientazioni e in particolare la sua profondità. Già nel primo video gameplay è possibile notare una certa distruttibilità che si traduce, per esempio, in pilastri danneggiabili dai nostri spari. Come riportato da IGN, il level designer di CD Projekt, Miles Tost, ha confermato che la feature è ancora da definire a pieno.

"Stiamo cercando di spingere per quanto riguarda l'interattività del mondo di gioco aggiungendo dettagli dal punto di vista fisico. Il gioco sarà fortemente fisico, avrà parecchia distruzione. Potete vederlo già nella demo quando si spara a un pilastro che inizia a sfaldarsi. Tutto questo si aggiunge alla natura del mondo di gioco al fine di fornire davvero la nostra visione di ciò che è una versione molto cupa del futuro.

"Il mondo di Cyberpunk non è un luogo meraviglioso in cui tutti sono felici. È intrinsecamente distopico e vogliamo mostrare il lato macabro della vita, la realtà fatta di sparatorie con armi estremamente avanzate in un mondo in cui le persone interagiscono con armi e cyberware di livello militare che sono presenti solo per uccidere persone".

Ma la domanda di fronte all'idea di una distruttibilità assoluta è inevitabile: come faranno le console attuali a gestirla con questo livello di dettaglio generale?

"Ogni piattaforma ha solo un certo quantitativo di performance in grado di sostenere", sottolinea Tost. "Se ci pensi in quanto sviluppatore, come vuoi amministrare queste capacità? Vuoi avere più NPC? Vuoi riempire uno spazio molto ampio nella città? Oppure vuoi che le ambientazioni siano più distruttibili? Vuoi che l'illuminazione sia migliore o vuoi avere una IA più complessa?"

Il team sta ancora decidendo il da farsi ma sicuramente per uscire sull'attuale generazione di console sarà necessario scendere a compromessi sotto qualche aspetto. Cosa pensate delle idee di CD Projekt? Cosa vorreste vedere all'interno di Cyberpunk 2077?

