Cyberpunk 2077 Phantom Liberty vedrà Sasha Grey nel ruolo della DJ Ash

Marina Ann Hantzis, meglio conosciuta come Sasha Grey, è un'attrice, modella, scrittrice e musicista che attualmente ha un canale di discreto successo su Twitch. Tuttavia, il suo nome è meglio conosciuto per il suo palcoscenico come attrice pornografica e nel mondo dei videogiochi ha partecipato con Saints Row: The Third e Saints Row: Gat Out of Hell. Ora però sta collaborando ancora per quanto riguarda la parte videoudica, perché la sentiremo all'interno del DLC di Cyberpunk 2077.

Il suo ruolo sarà quello di Ash, una dj alla radio 89.7 Growl FM, anche se non si sa se avrà una maggiore presenza nella trama con un personaggio modellato per l'occasione. A rivelarlo è proprio l'account Twitter ufficiale di Sasha Grey.

Phantom Liberty vedrà il ritorno di Johnny Silverhand, il personaggio interpretato dall'attore Keanu Reeves, insieme a una nuova ondata di personaggi. "Siamo entusiasti dell'espansione", ha detto il director Gabriel Amatangelo di Phantom Liberty. "È un nuovo stile di storia con cui ci siamo divertiti".

Project Orion è il nome in codice del sequel di Cyberpunk 2077. Sarà sviluppato principalmente da un nuovo team a Boston, negli Stati Uniti, con alcuni dei responsabili del gioco. CD Projekt RED spera di sfruttare tutta la potenza di una licenza che ha dimostrato di funzionare molto bene, sia con il videogioco sia nell'adattamento di Cyberpunk Edgerunners che ha dato a Cyberpunk 2077 una seconda vita.

Fonte: Dualshockers