Cyberpunk 2077 dopo la morte di Google Stadia? Ora si possono trasferire i salvataggi su altre piattaforme

È già noto che Google Stadia sta per chiudere i battenti . Dopo quasi 3 anni di vita Google ha deciso che era ora di chiudere il progetto, che finirà il 18 gennaio 2023.

Google ha già detto che con la chiusura di Stadia i giocatori verranno rimborsati dei soldi spesi per i titoli acquistati, ma sono rimasti senza sapere cosa fare con i dati salvati delle loro partite.

Ora abbiamo buone notizie per i giocatori di Cyberpunk 2077, poiché la versione di Google Stadia ora consentirà di trasferire i salvataggi su qualsiasi altra piattaforma, in modo da poter continuare la permanenza a Night City anche dopo la chiusura definitiva del servizio. A tal proposito c'è una guida preparata da CD Projekt, dove è possibile seguire tutti i passaggi per effettuare il trasferimento dei dati da Cyberpunk 2077 ad un'altra piattaforma.

Il processo non è semplice, poiché viene eseguito tramite Google Takeout, dove è possibile scegliere la funzionalità di cross progressioni per la piattaforma di vostra scelta. Per le console, c'è ancora un passaggio da compiere, ovvero bisogna sincronizzare i dati con GOG, solo allora sarete in grado di trasferire i dati su console PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S.