Cyberpunk 2077 e la mania Edgerunners: una mod introduce la cyberpsicosi

Cyberpunk Edgerunners, il nuovissimo anime di Netflix, ha completamente rivoluzionato l'IP di CD Projekt Red. La produzione di Studio Trigger ha gettato migliaia di utenti a capofitto nel gioco e ha praticamente dato una seconda vita a Cyberpunk 2077.

Questo anime ha spezzato il cuore dei fan, ma oltre a strappare qualche lacrima, Edgerunners ha ampliato notevolmente il mondo costruito intorno a Night City, aggiungendo concetti molto interessanti. I cyberpsicopatici sono esseri umani che finiscono per essere completamente squilibrati dall'eccesso di impianti e derivati cibernetici. Questo era molto ben rappresentato nell'anime e un modder ha voluto tradurre l'idea in Cyberpunk 2077.

Wannabe Edgerunner - A Simple Cyberpsychosis Mod è una mod disponibile su Nexux Mods che è stata rilasciata pochi giorni fa e installa un nuovo sistema "Humanity" nel gioco in modo che il personaggio del giocatore possa finire per sperimentare la temuta cyberpsicosi.

La mod aggiunge una nuova statistica, Umanità, che dipende dal cyberware installato, dagli usi di Berserk e dalle uccisioni commesse. Ogni impianto riduce in modo permanente l'Umanità mentre è installato, gli usi del cyberware e le uccisioni dei nemici lo riducono temporaneamente in modo da poterlo ripristinare in seguito.

Proprio come si vede nell'anime, gli effetti possono essere catastrofici e aggiunge una nuova dose di realismo al gioco. Se siete interessati a voler provare questa mod allora cliccate qui.

Fonte: VG247