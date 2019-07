Red Dead Redemption Online: arrivano set per la cura del cavallo, sconti per le stalle e molto altro ancora

Questa settimana stanno arrivando interessanti sconti e offerte per Red Dead Redemption Online.

Riportiamo di seguito il comunicato ufficiale Rockstar:

Questa settimana, il rapporto con il cavallo torna in primo piano nel mondo di Red Dead Online, con la possibilità di ottenere un Set per la cura del cavallo gratuito semplicemente giocando, oltre a sconti su box nelle stalle, cavalli e molto altro. Continua a leggere per i dettagli.

C'è una nuova opportunità per migliorare il proprio aspetto alla frontiera. Il catalogo Wheeler, Rawson & Co. si è arricchito con una nuova selezione di articoli perfetti per i pistoleri che vogliono dominare la frontiera. Proteggiti la testa con l'elegante Cappello Descoteaux a tesa larga, indossa i Chaps Alvarado in resistente cuoio dal sud del confine e aggiungi un paio di eleganti Speroni del mattino Gerden ai tuoi stivali per completare il tutto. Questi tre articoli saranno un aggiunta permanente al catalogo, a partire da questa settimana.

Nel frattempo, il Cappello da cosacco rimane disponibile per il resto della settimana, perfetto per chiunque desideri tenere le orecchie al caldo nei pungenti climi del nord.

Il legame tra un cavallo e il suo cavallerizzo è fondamentale, ma è altresì importante montare il giusto destriero per l'incarico. È il giorno fortunato per i cavallerizzi intenzionati a comprare un nuovo cavallo per le loro imprese: le stalle di tutti gli Stati offrono il 20% di sconto sui box nelle stalle per aiutarti a espandere la tua collezione. Riceverai inoltre uno sconto del 20% su tutti i cavalli disponibili al di sotto del rango 40, come ad esempio il Tennessee Walker roano flaxen (nella foto sopra).

L'indiscussa lealtà del tuo cavallo merita una ricompensa. Questa settimana, tutti i giocatori riceveranno un Set per la cura del cavallo, che include: un Rivitalizzante per cavalli, un'utile sostanza curativa che puoi riporre nella tua bisaccia nello sfortunato caso in cui il tuo destriero sia in cattive condizioni o gravemente ferito; 2 Medicine per cavalli per ripristinare la salute del tuo fido compagno con una barra esterna dorata e 2 Stimolanti per cavalli che conferiscono una barra esterna dorata alla Resistenza del cavallo, utile per le lunghe cavalcate in aperta campagna; in più, 5 Gallette d'avena, 5 unità di Fieno e 5 Carote, così da assicurarti che il tuo compagno a quattro zampe sia ben nutrito.

Ricordiamo che i membri di Twitch Prime hanno tempo fino a questo venerdì, il 19 luglio, per collegare il proprio account Social Club e ricevere 300 RDO$. Coloro che mancheranno la scadenza potranno comunque riscattare il bundle di munizioni superiore, che include delle frecce esplosive, oltre a una serie di altri vantaggi non ancora annunciati per Red Dead Online e GTA Online.

Visita questo indirizzo per maggiori dettagli su come collegare i tuoi account Social Club di Rockstar Games e Twitch Prime, e segui il Newswire per tenerti aggiornato sulle notizie di Red Dead Online delle prossime settimane, tra cui i dettagli sul prossimo aggiornamento in arrivo quest'estate.