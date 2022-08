Red Dead Redemption 2 ha venduto più di 45 milioni di copie

Il supporto per Red Dead Online si è interrotto, come forse saprete, ma Red Dead Redemption 2 di Rockstar Games continua a vendere bene.

L'ultimo report finanziario di Take-Two Interactive ha rivelato che il titolo open-world ha venduto oltre 45 milioni di unità dal lancio nell'ottobre 2018. Si tratta di un milione di vendite in più rispetto all'ultimo importante traguardo di oltre 44 milioni nel maggio 2022.

Complessivamente, il franchise ha venduto oltre 68 milioni di unità in tutto il mondo. In base ai dati di The NPD Group sulle vendite in dollari, Red Dead Redemption 2 è il secondo gioco più venduto negli Stati Uniti negli ultimi cinque anni.

Sebbene fossero in fase di sviluppo una rimasterizzazione di Red Dead Redemption e una versione current-gen di Red Dead Redemption 2, sembra che entrambe siano state cancellate. Ciò è dovuto al fatto che Rockstar si starebbe concentrando sullo sviluppo di Grand Theft Auto 6. Anche Red Dead Online ha visto ridursi il supporto a causa del fatto che l'azienda "sta spostando costantemente più risorse di sviluppo verso il prossimo titolo della serie Grand Theft Auto - comprendendo più che mai la necessità di superare le aspettative dei giocatori e di fare in modo che questo prossimo titolo sia il migliore possibile".

Secondo quanto riferito, il prossimo Grand Theft Auto uscirà nell'anno fiscale 2024, quindi tra aprile 2023 e marzo 2024 (ma potrebbe uscire anche nel 2025). Per quanto riguarda Red Dead Redemption, potrebbe passare molto tempo prima di vedere un sequel.

Fonte: Gamingbolt.