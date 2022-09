Google Stadia chiude, ma i fan di Red Dead Redemption 2 e Cyberpunk 2077 temono per i loro salvataggi

Nella giornata di ieri è arrivata la notizia dell'imminente chiusura di Google Stadia. Lo sfortunato servizio non è che durato pochi anni e ovviamente in molti che ne hanno usufruito sono preoccupati.

La società ha dichiarato di voler procedere ai rimborsi, ma c'è chi è più interessato a preservare i salvataggi dei giochi. Ad esempio, un giocatore di Red Dead Redemption 2 che ha passato quasi 6.000 ore all'interno del gioco sta pregando Rockstar di trovare un modo per trasferire i suoi salvataggi.

Non solo il titolo di Rockstar è sotto i riflettori: anche i giocatori di Cyberpunk 2077 stanno chiedendo a CD Projekt RED di mobilitarsi per poter salvare le ore di gioco che hanno fatto dentro a Night City.

No you don't understand how seriously pissed off I am pic.twitter.com/UZ157WLmru