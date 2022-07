Red Dead Redemption 2 le versioni PS5 e Xbox Series X/S sarebbero a rischio cancellazione

I giocatori di Red Dead Redemption 2 stanno ancora "metabolizzando" l'improvviso annuncio che Rockstar terminerà lo sviluppo di Red Dead Online, spostando le risorse sul prossimo gioco di Grand Theft Auto. Purtroppo, sembra ci siano altre notizie deludenti: un insider di Rockstar ha riferito che i tanto attesi porting di Red Dead Redemption 2 per PS5 e Xbox Series X/S sono stati messi da parte.

Tez2, giornalista di Rockstar, ha recentemente condiviso la notizia che i porting PS5 e Xbox Series X/S di Red Dead Redemption 2 non sono più in arrivo. Inoltre, afferma che i porting erano in fase di sviluppo, ma che ora sono stati cancellati o interrotti. Tez2 non fornisce ulteriori informazioni sui porting di Red Dead Redemption 2, quindi non è chiaro se siano stati cancellati a causa dello spostamento delle risorse verso Grand Theft Auto o se il problema è un altro.

Rockstar non ha mai annunciato ufficialmente di essere al lavoro sui porting PS5 o Xbox Series X/S di Red Dead Redemption 2. I fan l'hanno solo ipotizzato, visto che Rockstar è sempre in ritardo con i porting dei suoi giochi su nuove piattaforme. Red Dead Redemption 2 è un gioco molto popolare, dopotutto, anche se non è grande come Grand Theft Auto. Ha perfettamente senso portarlo su piattaforme next-gen. Tuttavia, Rockstar potrebbe aver cambiato idea.

Forse il problema è che il porting per PC di Red Dead Redemption 2 non ha funzionato come Rockstar sperava, o forse la base di giocatori di Red Dead Online si è ridotta in modo significativo nell'ultimo anno o due. Un'altra spiegazione potrebbe essere che lo sviluppo di Grand Theft Auto 6 non sta procedendo come Rockstar vorrebbe, richiedendo così maggiori risorse.

È certamente possibile che Rockstar abbia cancellato tutti i piani per il porting di Red Dead Redemption 2 su PS5 e Xbox Series X/S. È anche possibile che Rockstar non abbia mai pianificato seriamente di realizzare i porting in primo luogo. In attesa di conferme o smentite, Red Dead Redemption 2 rimane disponibile su PC, PS4, Stadia e Xbox One.

Fonte: Gamerant.