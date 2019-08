Need For Speed Heat presenterà una colonna sonora moderna con elementi elettronici

Need For Speed Heat Ŕ l'ultimo capitolo della longeva saga di corse targata EA ed in questi giorni gli sviluppatori stanno tirando fuori diverse informazioni da dare in pasto ai fan.

Ad esempio Ŕ stato di recente affermato che il titolo presenterÓ una colonna sonora moderna ma che includerÓ elementi elettronici ed urbani:

"Per ora non diffonderemo i nomi delle tracce ma in generale si pu˛ dire che avranno influenze differenze. La componente elettronica ed urbana sarÓ molto presente. Ma ci saranno anche toni pi¨ rilassati durante il giorno, sempre che non stiate correndo." -ha dichiarato il creative director Riley Cooper.

Need for Speed ​​Heat presenterÓ inoltre un mondo aperto in cui si potrÓ convivere con altri piloti umani, questo Ŕ molto utile in quanto permette di sfruttare il sistema Heat, che in poche parole Ŕ un valore che indica quanto aggressivi saranno le forze dell'ordine verso un determinato giocatore (ovviamente pi¨ un giocatore avrÓ creato disordini e pi¨ il valore sarÓ alto). Quando sarete inseguiti dalla polizia, potrete trovare un giocatore con un livello Heat pi¨ alto del vostro e lasciare che le pattuglie vadano a infastidire lui, questo vi darÓ la possibilitÓ di fuggire e trovare un posto sicuro. Detto questo non sarÓ obbligatorio giocare con una connessione internet permanente.

Need For Speed Heat sarÓ disponibile per PC, PS4 e Xbox One l'8 novembre.

Cosa ne pensate?

FONTE: VG247