Need for Speed, il prossimo capitolo uscirà solo per PC, PS5 e Xbox Series X/S?

Parlando attraverso il suo podcast, Jeff Grubb di VentureBeat ha detto che EA prevede di lanciare il nuovo Need for Speed entro la fine di quest'anno.

"Need for Speed è ancora in arrivo quest'anno... è vero, quel gioco dovrebbe arrivare a novembre", ha detto Grubb. “Se sei un fan di Need for Speed che ha acquistato una console di nuova generazione, ecco alcune novità; sarà solo di nuova generazione. Stanno pensando solo alla prossima generazione".

Naturalmente, stiamo parlando di un rumor, quindi non prendetelo per oro colato al momento. C'è però da dire che Grubb ha già dimostrato di essere al corrente di determinate cose nell'industria videoludica in passato, quindi c'è una buona possibilità che sia proprio così. Se il gioco verrà effettivamente lanciato nel 2022, ciò vuol dire che tra qualche tempo il publisher annuncerà qualcosa di ufficiale a riguardo.

Per adesso quindi non ci resta che attendere un annuncio da EA sul prossimo capitolo di Need For Speed.

