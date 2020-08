Martha is Dead: video gameplay e trailer del nuovo titolo dei creatori di The Town of Light

L'italianissimo studio di LKA.it (The Town of Light) ha da poco mostrato un inedito video gameplay di Martha is Dead, nuovo thriller paranormale che porta i giocatori nell'Italia del 1940.

Il video è suddiviso in 3 parti e punta a fornire ai giocatori una panoramica dello stile che caratterizzerà il titolo capitanato da Luca Dalcò, che avrà per certi versi atmosfere diverse di quelle viste in The Town of Light.

"Dai creatori di The Town of Light, un thriller psicologico drammatico in prima persona, dai toni cupi e dalle tinte oniriche, un mix di storia, superstizione e disagio psichico. Una morte improvvisa e la violenza della guerra spezzeranno il già precario equilibrio di Giulia lasciando un profondo segno nella sua vita. Ambientato nel 1944 nella campagna toscana a sud della "Linea Gotica" durante la ritirata dell'esercito tedesco e l'avanzata degli alleati." - recita la descrizione del gioco.

Di seguito potete trovare il video in questione, oltre ad un nuovo trailer.

Martha is Dead sarà disponibile su Xbox Series X e PC.

Cosa ne pensate?

FONTE: YouTube