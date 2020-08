Microsoft Flight Simulator ci porta alla scoperta dell'Area 51!

Microsoft Flight Simulator è noto per il suo incredibile realismo, per le mappe del mondo reale e persino i tempi di volo del mondo reale. Può anche richiedere un volo di 16 ore per andare da Los Angeles a Dubai. Quindi, se sono state utilizzate mappe reali per costruire il mondo di gioco, ciò significa che i giocatori possono visitare luoghi che non possono nella vita reale, come l'Area 51.

L'Area 51 è una base militare segreta in Nevada che è sia una struttura di addestramento che un aeroporto. Ha una lunga storia di presunte associazioni con alieni, UFO e altre ricerche segrete che coinvolgono lo spazio, ma quelle voci non sono mai state provate. Ebbene, per scoprire se effettivamente è possibile sorvolare o meno quella zona, lo YouTuber ObsidianAnt ha voluto scoprire cosa accade una volta che ci si avvicina all'Area 51.

Nel gioco lo YouTuber è stato in grado di avvicinarsi alla zona senza tra l'altro vedere aerei militari venirgli incontro ed è stato persino autorizzato all'atterraggio. Sfortunatamente non è stato possibile vedere navicelle o alieni: c'è solo una pista di atterraggio molto lunga, alcuni veicoli e aerei parcheggiati intorno agli edifici e file di edifici dai tetti bianchi. Non ci sono persone, recinzioni o guardie di sicurezza, ma solo un semplice aeroporto. Di seguito potete dare uno sguardo al video.

To see this content please enable targeting cookies. Manage cookie settings

Vi ricordiamo che Microsoft Flight Simulator è disponibile per PC. A proposito: sapete che nel gioco a Melbourne si trova un inquietante monolite frutto di "un errore di battitura"?

Fonte: GameRant