Cyberpunk 2077 non solo Johnny Silverhand, anche Keanu Reeves farà parte del lore del gioco

All'interno di Cyberpunk 2077, sarà presente il personaggio di Johnny Silverhand, le cui fattezze sono state prese in prestito dal noto attore Keanu Reeves. Ebbene, volete sapere una piccola curiosità? Pare che lo stesso Keanu Reeves farà parte della lore di background del gioco.

Partiamo dal principio: pochi giorni fa, CD Projekt Red ha condiviso un music video per la canzone "No Save Point", realizzata da Yankee and the Brave, il gruppo musicale fittizio di Cyberpunk 2077. I veri cantanti sono il gruppo hip hop Run The Jewels e No Save Point sarà una delle loro canzoni che potremo ascoltare all'interno del gioco.

La particolarità di questa canzone? Il testo della canzone, che ricordiamolo, dovrebbe essere in simbiosi con la lore del gioco, contiene un chiaro riferimento all'attore Keanu Reeves. La musica infatti recita: "Keanu Reeves, cyber arm under my sleeve".

Se una canzone di un videogioco fa riferimento ad elementi del mondo reale, estranei all'universo videoludico creato, si può parlare di rottura dell'immersione? In teoria sì, ma pare che CD Projekt Red abbia tirato fuori dal cilindro un espediente tutto sommato credibile: Keanu Reeves fa parte della lore.

Ebbene sì, per rispondere alla perplessità dei fan che avevano notato questa piccola incongruenza, Patrick K. Mills, il senior quest designer di Cyberpunk 2077 ha dichiarato che tutto questo è al 100% "lore friendly":

"Il testo con Keanu Reeves è lore friendly. È una citazione culturale in-universe a Keanu Reeves, un attore poco noto dell'era precedente al Collasso che assomiglia in modo incredibile a Johnny Silverhand e che negli anni successivi alla sparizione di Johhny, è stato spesso scambiato per JS.".

The KR lyric is lore friendly. It's an in universe cultural reference to KR, a little known Collapse-era actor who bore and uncanny resemblance to Johnny Silverhand, and in the years following Johnny's disappearance, was frequently mistaken for JS. ?? https://t.co/AxpPvlww97 — Patrick K. Mills (@PKernaghan) November 14, 2020

Spiegazione forzata? Per molti sì, ma ad altri poco importa e la accettano come una motivazione simpatica e come secondo tributo ad una "breathtaking" star del cinema.

Se Cyberpunk 2077 è da considerarsi ambientato nel mondo reale del futuro, allora è possibile che incontreremo citazioni di altri personaggi noti, oppure solo Keanu Reeves avrà l'onore di essere canon in Cyberpunk 2077, sia come personaggio, sia come attore?

