Cyberpunk 2077 la patch 1.3 è 'imminente' promette CD Projekt RED

Nonostante le patch lanciate nei mesi passati, Cyberpunk 2077 ha ancora una serie di bug e problemi. Non solo, ma CD Projekt RED è stato abbastanza scarso sulla condivisione di informazioni riguardanti il gioco.

Ora sembra che le cose stiano per cambiare: rispondendo ad un tweet ora cancellato che chiedeva quando sarebbe arrivata la patch 1.3, il community manager di CD Projekt RED, Marcin Momot, ha risposto che la patch "è in arrivo". Ciò implica che la prossima patch non sarà un semplice hotfix come le precedenti, ma sarà un aggiornamento principale che potrebbe apportare correzioni importanti al gioco e non solo.

Attualmente tuttavia il community manager non ha detto una data specifica, pertanto non sappiamo se arriverà prossimamente, magari in concomitanza con quei DLC precedentemente promessi e che ancora non sono stati lanciati. Sappiamo che un dataminer ha scoperto un elenco di nomi di presunti DLC: pertanto la patch 1.3 potrebbe racchiudere tutti questi nuovi contenuti. Resta il fatto che per ora sono solo supposizioni sul suo contenuto.

On the way. — Marcin Momot (@Marcin360) July 19, 2021

Ad ogni modo, per adesso abbiamo una sorta di conferma da parte del community manager: non ci resta che attendere notizie dallo studio di sviluppo polacco.

Fonte: Forbes