Assassin's Creed Valhalla, il prossimo update introdurrà lo scaling dei livelli nemici

Ubisoft ha annunciato l'arrivo di un nuovo update per Assassin's Creed Valhalla, il quale introdurrà il tanto richiesto level scaling,

La feature permetterà ai giocatori di gestire in piena libertà i livelli dei nemici, offrendo così delle sfide sempre adatte all'occasione: potrete scegliere fra cinque opzioni e ognuna andrà ad influire sulla forza dei nemici in relazione al vostro livello.

I meno abili potranno optare per dei nemici deboli, mentre i giocatori navigati potranno affrontare delle battaglie più impegnative con dei nemici molto più potenti del normale.

L'update in questione, previsto il prossimo 27 luglio, non introdurrà solo lo scaling dei livelli, ma anche le tanto attese spade a una mano.

In aggiunta a questi contenuti extra, l'update provvederà a risolvere alcuni dei bug che sono stati segnalati dai giocatori negli ultimi mesi, come l'impossibilità di raccogliere risorse, un bug dell'evento Saint Faith che la rende impossibile da completare e molti altri fix.

Cosa ne pensate? Secondo voi Assassin's Creed Valhalla è troppo facile di base? Credete che lo scaling possa aiutare a creare delle partite più avvincenti?

