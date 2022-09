Assassin's Creed Codename Hexe tra streghe e una oscura foresta è il misterioso prossimo titolo Ubisoft

Durante lo showcase di Assassin's Creed sono stati annunciati più progetti legati al franchise: tra questi troviamo il misterioso Assassin's Creed Codename Hexe che ha già stuzzicato la curiosità dei fan.

Non ci sono molti dettagli su cui discutere, se non che è attualmente sviluppato da Ubisoft Montréal, dove è nato il franchise di Assassin's Creed, con Clint Hocking in qualità di direttore creativo. Ciò che viene fuori adesso sono solo supposizioni su cosa potrebbe essere: dal video possiamo dare uno sguardo ad un mondo che sembra oscuro, una foresta forse, e al di sotto possiamo notare qualcosa che brucia.

Hexe in tedesco vuol dire "strega" quindi potrebbe essere un punto di inizio. Il prossimo Assassin's Creed sarà ambientato nella Foresta Nera? Ci sarà una sorta di Inquisizione da combattere? Attualmente non c'è nessuna certezza, ma solo un leak che abbiamo riportato in una news precedente pertanto tocca semplicemente ipotizzare. Intanto qui di seguito trovate il trailer che purtroppo non dice niente di che.

Non ci resta che attendere futuri aggiornamenti su questo capitolo di Assassin's Creed.