Assassin’s Creed Valhalla si aggiorna con l'ultima parte della Tomba dei Caduti e interessanti novità in occasione del 15° anniversario del franchise

Assassin's Creed Valhalla si appresta a raggiungere il suo termine operativo, almeno sino a quando Mirage non arriverà nei diversi store. Questo non impedisce a Ubisoft di portante avanti le avventure di Eivor, che si concluderanno con un ultimo DLC che ci permetterà di salutare il protagonista norreno del brand.

Oggi arriva dunque la versione 1.6.1, con la seconda e ultima parte del DLC Tombe dei Caduti e una nuova opzione, la forgiatura delle rune. Ulteriori contenuti gratuiti per Assassin’s Creed Valhalla saranno disponibili in ottobre con l’Oskoreia Festival e prima della fine dell’anno con il già citato The Last Chapter.

"La forgiatura delle rune può essere costruita nel proprio accampamento una volta raggiunto il Livello 4. Con la forgia potrai convertire i perk delle tue attrezzature in nuove rune in cambio di argento. Puoi giocare la parte conclusiva di Tombe dei Caduti. Scopri la via attraverso tre misteriose tombe protette da antichi trabocchetti e complessi rompicapo. Solo i più decisi avventurieri scopriranno i segreti sepolti da un’antica civiltà. Sparse in tutta l’Inghilterra, queste tre tombe sono disponibili sbloccando Ravensthorpe, l’accampamento."

"Inoltre, per festeggiare i 15 anni del franchise, sono disponibili ricompense in-game speciali via Ubisoft Connect. Divertiti con il pack villaggio AC15 e decora la tua pelle con il tattoo set AC15."

Questi sono dunque gli ultimi mesi dedicati a Valhalla e la direzione di Ubisoft è abbastanza chiara. La gestione da live service difficilmente colpirà Mirage ma aspettiamoci il capitolo ambientato in Giappone subire lo stesso trattamento.