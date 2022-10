Assassin’s Creed Valhalla ha superato quota 20 milioni di giocatori dal lancio

L’ultimo capitolo della saga dedicata agli assassini, Assassin’s Creed Valhalla, ha raggiunto e superato quota 20 milioni di giocatori dal suo lancio, avvenuto il 10 novembre 2020. A darne notizia è stato la stessa Ubisoft tramite il suo account Twitter ufficiale, approfittando dell’occasione per ringraziare tutti i giocatori che hanno vestito i panni di Eivor.

"Oltre 20 milioni di Vichinghi hanno intrapreso il loro epico viaggino nel Valhalla al fianco di Eivor. Dalla Norvegia all'Inghilterra, ai mitici regni degli dei. Grazie per aver intrapreso questo viaggio con noi. Skal!"

