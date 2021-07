'Battlefield 2042 avrà bot così avanzati da essere molto difficili da distinguere dagli umani'

Battlefield 2042 avrà bot guidati dall'IA (che non potranno essere disattivati) e la loro presenza assicurerà che i server rimarranno costantemente pieni.

Alcuni potrebbero chiedersi come reagiranno questi bot di Battlefield 2042 nel gioco. A quanto pare, molto bene, o almeno così sembra secondo Ripple Effect Studios, che sta co-sviluppando il titolo insieme allo studio principale di DICE Sweden.

Parlando dei bot guidati dall'IA, Justin Wiebte di Ripple Effect Studios ha affermato che i giocatori avranno difficoltà a capire la differenza tra loro e i veri giocatori umani.

"Abbiamo cercato di impegnarci molto per farli sembrare giocatori umani. Quindi sarà davvero difficile capire la differenza tra un'IA e un vero giocatore umano perché correranno in giro, guideranno veicoli e cose del genere: è un sistema molto intelligente. E poi potrete modificare e mettere a punto alcune delle cose che sono e non sono autorizzati a fare, inclusa la difficoltà con cui giocare".

Questo è molto incoraggiante. Se i bot IA saranno davvero così nel gioco, è probabile che alcuni giocatori preferiranno avere loro come compagni di squadra piuttosto che i giocatori umani, dal momento che alcuni utenti non riescono a svolgere compiti basilari orientati alla squadra come dare munizioni, guarire e simili.

Fonte: Mp1st.