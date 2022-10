Battlefield 2042 si aggiorna alla versione 2.2 con grossi cambiamenti alla mappa Orbital

Battlefield 2042 si aggiorna nuovamente, arrivando alla versione 2.2, update disponibile da domani giovedì 20 ottobre. La caratteristica principale dell'aggiornamento 2.2 è un'importante rielaborazione della mappa Orbital, con particolare attenzione ai miglioramenti del flusso di gioco, delle coperture e del terreno.

Inoltre, l'aggiornamento 2.2 conterrà nuove armi Vault come l'ACW-R, l'AKS-74u e l'MP412 REX, oltre a una serie di altre correzioni di bug e perfezionamenti in tutto il gioco.

"Orbital ora è più ricca di azione con un'atmosfera migliorata. In Conquest, abbiamo cambiato Checkpoint e Radar in HQ. Sono posizionati in modo tale che ci siano più obiettivi praticabili nelle vicinanze che porteranno a un migliore flusso di combattimento e a tempi di attraversamento ridotti."

"Abbiamo aggiunto un nuovo obiettivo in cima al crinale tra il sito di lancio e l'impianto criogenico. Questo aiuta anche a contrastare la rimozione dei punti Checkpoint e Radar e aiuta ulteriormente a mantenere un flusso di gioco regolare riducendo la distanza di attraversamento. Il nuovo obiettivo si collega anche al tunnel di trasporto dei veicoli sottostante, che aggiunge nuove opzioni per la fanteria catturata nel fuoco incrociato dei veicoli nemici all'interno del tunnel."

"Per implementare questi nuovi miglioramenti e aggiornamenti visivi ci siamo basati su tre aree principali: un'atmosfera militare, devastata dalla guerra, e naturale sulla mappa. Per l'aspetto militare abbiamo rinforzato le aree industriali con edifici da difendere, che ora puoi trovare in tutta la mappa. Scoprirai anche che la guerra è progredita su Orbital a causa di un precedente tentativo di attacco da parte di un convoglio di carri armati che ha tentato senza successo di assaltare il razzo. Ci sono tracce dell'assalto e troverai un certo numero di carri armati e crateri distrutti in tutto il livello con segni di distruzione nelle aree in cui sono passati."

Fonte: EA.com