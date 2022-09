Battlefield dice addio a Lars Gustavsson, figura storica che lascia DICE dopo 22 anni

Il futuro della serie Battlefield è stato completamente ridisegnato. Dopo che Electronic Arts ha annunciato di aver formato un nuovo studio chiamato Ridgeline Games per creare nuove avventure narrative nell'universo della serie sparatutto, il veterano di DICE Lars Gustavsson ha anche condiviso che lascerà lo studio e l'editore per una nuova avventura.

Nel 2000 Gustavsson, ora conosciuto come “Mr. Battlefield", si è unito a DICE ed è rimasto con lo studio di sviluppo per ben 22 anni. Ha assistito a numerose pietre miliari: l'uscita del primo Battlefield, l'acquisizione dello studio da parte di Electronic Arts e lo sviluppo di marchi come Mirror's Edge e Star Wars: Battlefront.

Gustavsson ha ringraziato i fan per tutto il loro supporto e ha sottolineato di essere felice di poter passare il testimone alla prossima generazione. "Ho dedicato gran parte della mia vita a Battlefield e sono molto orgoglioso di aver contribuito a trasformare questo marchio in quello che è oggi. Tuttavia, penso che sia tempo per qualcosa di nuovo. Grazie per tutto il vostro supporto nel corso degli anni, in particolare a tutti i colleghi estremamente talentuosi con cui ho avuto il piacere di lavorare e oltre per tutto l'amore e il supporto della comunità".

Gustavsson non ha ancora rivelato quale avventura intende intraprendere in futuro. Non ci resta che attendere dettagli ufficiali dal diretto interessato in futuro.

Fonte: Eurogamer