Battlefield 2042 non ha avuto successo perché 'si è allontanato troppo dalla serie Battlefield'

Battlefield 2042 fin dalla sua uscita non ha avuto il successo sperato e secondo il co-fondatore di Respawn e Infinity Ward Vince Zampella il motivo è chiaro. Attraverso un'intervista Zampella ha dichiarato: "Penso che ci si sia allontanati un po' troppo da quello che rappresenta effettivamente la serie Battlefield".

"Il team ha cercato di fare un paio di cose che erano forse ambiziose: aumentare il numero di giocatori tra tutte e non credo che abbiano passato abbastanza tempo a riproporre ai giocatori ciò che ha reso divertente la serie in tutti questi anni. Non è stata intrinsecamente una cattiva idea, ma è il modo in cui le novità sono state impostate nel gioco che non ha permesso al team di trovare un metodo per rendere il tutto più gestibile".

Come sappiamo a maggio di quest'anno DICE ha rimosso con una patch la playlist Breakthrough da 128 giocatori, lasciando il team a concentrarsi su altre modalità.

La Stagione 2 di Battlefield 2042 è stata lanciata ad agosto e per l'occasione il team di sviluppo ha delineato tutte le novità che i giocatori potranno scoprire.

Fonte: VGC