Resident Evil ora ha la sua linea esclusiva di profumi

Resident Evil festeggia i 25 anni del suo franchise in grande stile, offrendo ai fan l'opportunità di odorare proprio come chi è sopravvissuto ad un'apocalisse zombie.

Il sito ufficiale di Capcom ha svelato tre nuove fragranze ispirate a Chris Redfield, Leon Kennedy e Jill Valentine. Le bottigliette presentano il nome dei personaggi e ognuno ha diverse note profumate. Questa collezione è stata lanciata il 23 luglio per adesso solo in Giappone. Chiunque abbia acquistato il set riceverà 10ml di ogni profumo.

La collezione ha un costo di 6.380 yen, circa 50 euro per ogni boccetta. Come abbiamo detto per adesso la collezione è disponibile solo in Giappone e attualmente la pagina web non indica un futuro lancio in occidente. Qui di seguito potete dare uno sguardo alle immagini dei tre profumi disponibili per l'acquisto.

Il franchise di Resident Evil ha celebrato i 25 anni il 22 marzo, ma data la pandemia da Coronavirus ancora in corso, quest'anno non ci sarà una grande celebrazione.

Fonte: GamesRadar